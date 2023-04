Ehemalige GNTM-Teilnehmerin aus Grevenbroich Was Ex-Topmodel Sayana Ranjan heute macht

In Heidi Klums „Zirkusmanege“ durfte die junge Grevenbroicherin Sayana Ranjan bei „Germany’s next Topmodel“ 2019 nur schön sein. Und sie war es, kam bekanntlich auf Platz zwei im Finale. Inzwischen beweist die 24-Jährige, dass sie auch schön-schlau ist. Sie versteht es, sich als Model mit inzwischen internationaler Erfahrung professionell in Szene zu setzen. Und sie ist mittlerweile als Jungunternehmerin durchgestartet und hat parallel zu ihrem Studium in Wirtschaftspsychologie eine Karriere als Geschäftsfrau begonnen ... selbstständig und auf eigenen Füßen, nicht mehr im „Schlepptau“ von Heidis Vater Günther Klum und dessen Modelagentur. „Ich bin jetzt mein eigener Herr und suche mir aus, welche Aufträge ich annehme und welche ich ablehne“, sagt die selbstbewusste Frau.