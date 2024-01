Politik in Grevenbroich Was die Ratsfraktionen von einem Kauf des Bahnhofs halten

Die SPD will den Stadt-Konzern beauftragen, in Kontakt mit der Deutschen Bahn AG zu treten, um über einen möglichen Erwerb des Bahnhofs zu verhandeln. Ist das Gebäude in kommunaler Hand, könne es bedarfsgerecht neugestaltet werden, argumentiert Fraktionschef Daniel Rinkert. Die UWG hat ein solches Vorhaben bereits strikt abgelehnt: Statt über den Kauf des Bahnhofs nachzudenken, sollte die Stadt lieber die Ertüchtigung des Bahnhaltepunktes in Gustorf vorantreiben“, meint Ratsherr Hubert Rütten. Dort sorgt der zu niedrige Bahnsteig schon seit Jahren für Beschwerden.