Brauchtum in Grevenbroich Schützen zurren Programm für das nächste Biwak fest

Mit einer Jahrhundert-Revue hat der Bürgerschützenverein (BSV) im Juni eindrucksvoll auf sein 175-Jahr-Jubiläum aufmerksam gemacht. Nun bereiten sich die Brauchtumsfreunde um Präsident Detlef Bley auf ihr großes Fest am ersten September-Wochenende vor. Das Biwak am Freitag, 16. August, markiert den Start in die heiße Phase.