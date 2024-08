Vermarktung sollte schon 2025 beginnen Was aus dem Baugebiet „Gustav-Mahler-Straße“ in Gustorf geworden ist

Vor etwas mehr als einem Jahr haben Bürgermeister Klaus Krützen und Planungsdezernent Florian Herpel gemeinsam mit Vertretern der Mönchengladbacher Dornieden-Gruppe und der Kölner Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft Gebig einen Durchbruch in Sachen „Baugebiet Gustav-Mahler-Straße“ verkündet: Nach Jahren, so hieß es damals, sei es gelungen, die Eigentümerfragen auf dem 13,5 Hektar großen Areal im Norden von Gustorf zu klären – mit Erfolg. Die Eigentümer der Ackerflächen sollen bereit sein, zu verkaufen. 320 Wohneinheiten sollten auf dem Gelände entstehen. Die Vermarktung, so hieß es im Juni 2023, könnte schon im Jahr 2025 beginnen. Dann aber wurde es ruhig um das Baugebiet.