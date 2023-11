Rätsel in Grevenbroich Darum stehen jetzt zwei Seecontainer vor dem Alten Rathaus

Schon am Mittwoch haben sich so einige Grevenbroicher beim Blick auf den Marktplatz Fragen gestellt. Fragen wie: „Was soll das denn jetzt?“ Der Grund: zwei Seecontainer, die etwas verloren mitten auf dem Platz stehen und die Sicht auf das Alte Rathaus zum Teil versperren. Die Container sehen so aus, als wären sie schon oft verfrachtet worden. Sind sie dort von einer Spedition abgestellt worden? Haben die Mitarbeiter im Rathaus etwa Waren aus Übersee bestellt?