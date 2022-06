Grevenbroicher TV-Händler : RTL-Retourenprofi will Spielmobil verkaufen

Grevenbroich Die Alte Feuerwache sammelt Geld für ein neues Mobil, um auch künftig Spiel- und Quartiersplätze im Stadtgebiet ansteuern zu können. Nun bringt sich TV-Händler Boris Schnitzler ins Spiel.

Die Alte Feuerwache möchte das in die Jahre gekommene Spielmobil durch ein neues ersetzen und hat vor wenigen Tagen eine Crowdfunding-Aktion zum Kauf eines neuen Transporters gestartet. Das ruft TV-Händler Boris Schnitzler auf den Plan. Der Grevenbroicher ist zurzeit in der erfolgreichen RTL-Sendung „Die Retourenprofis“ zu sehen. „Ich biete an, das Spielmobil zum maximalen Preis zu verkaufen“, sagt der 47-Jährige, der seit Jahren mit unterschiedlichen Waren handelt und sich gut auch mit dem An- und Verkauf von Fahrzeugen auskennt. Er sagt: „Das alte Spielmobil lässt sich in Gold umwandeln. Solche Fahrzeuge sind etwa für den Umbau zu Wohnmobilen stark gefragt.“