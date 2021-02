Spiritueller Zwischenruf : Warum Kontaktlosigkeit eine Herausforderung ist

Bruno Robeck ist Prior der Langwadener Zisterzienser. Foto: Melanie Zanin

Langwaden Das Gebot zur Kontaktlosigkeit beginne zum Fluch zu werden. Es sei gleichzeitig aber auch ein Segen, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterzienser-Mönche.

Von Prior Bruno Robeck, OCist

Es war nichts anderes zu erwarten. Das Coronavirus hat sich auch in die Fastenzeit hineingefressen. Der Ascheritus am Aschermittwoch war aus Hygieneschutzgründen in der gewohnten Form verboten. Um die direkte Berührung zu vermeiden, durfte der Priester das Aschekreuz nicht auf die Stirn der Gläubigen zeichnen, sondern ließ Asche in Kreuzform auf das Haupt der Gläubigen rieseln. Diese Form war ungewohnt. Natürlich kann man sich mit der Redewendung behelfen „Asche auf mein Haupt“, aber es bleibt doch eine gewisse Irritation zurück, weil das spürbare Auftragen des Aschekreuzes fehlte.

Wieder einmal war zu merken, wie sinnenhaft viele gottesdienstliche Riten sind. Und wieder einmal siegte der Aufruf zur Kontaktlosigkeit, der wie ein Mantra unseren Pandemiealltag durchzieht. Das Gebot zur Kontaktlosigkeit begleitet mich durch diese Fastenzeit. Es beginnt zum Fluch zu werden – zumindest für diejenigen, die sich nach Kontaktaufnahme und Nähe sehnen. Es führt zu Vereinsamung und Isolation, in der die Menschen verkümmern. Es ist aber auch ein Segen, denn es verhindert die weitere Verbreitung des Virus.

Die Kontaktlosigkeit ist für mich zur spirituellen Herausforderung mit praktischen Konsequenzen geworden. Sie kann mir ebenso wie die Asche meine Fehler bewusst machen und mich zum Neubeginn mahnen. Fehler zerstören immer den Kontakt zu dem, an dem ich mich verfehlt habe. Das Wort „Sünde“ steht sprachgeschichtlich in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wort „Trennung“. Fehler und Sünden führen zur Störung und Zerstörung von Kontakten. Kontaktaufnahme dagegen bedeutet immer auch Leben. Man denke nur an das Deckenfresko Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle mit der Erschaffung des Adam. Die Gestalten von Gott Vater und Adam stehen in engstem Kontakt, auch wenn sie sich – noch nicht oder nicht mehr – berühren.