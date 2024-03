Fahrschulen in Grevenbroich Warum immer mehr Menschen bei der Führerscheinprüfung durchfallen

Einer der Hauptgründe sei aus Sicht von Fücker, dass die meisten die Theorieprüfung nicht so ernst nehmen würden. Ein anderer Grund für die hohe Durchfallquote sei nach Michael Hoffmann von der Fahrschule Hoffmann in Grevenbroich eine Sprachbarriere. Zwar wird die theoretische Prüfung in zwölf Fremdsprachen angeboten, aber die praktische Prüfung kann laut Experten für Nicht-Muttersprachler besonders schwierig werden. „Wir haben leider auch keine türkisch- oder arabischsprachigen Lehrer“, sagt Hoffmann. Die Folge sind erschwerte Bedingungen beim Lernen für die betreffenden Schüler, was wiederum die Durchfallquote nach oben treibt. „Die Durchfallquote bei der theoretischen Prüfung liegt bei uns bei über 35 Prozent“, sagt Hoffmann. Und: Wer einen ausländischen Führerschein in Deutschland umschreiben lassen will, muss ebenfalls eine theoretische und eine praktische Prüfung ablegen, braucht aber keine Fahrstunden zu nehmen. Auch das spiegelt sich unter Umständen in den Durchschnittswerten der Durchfallquoten wider.