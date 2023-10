Discounter in Grevenbroich Warum Aldi an der Lindenstraße vorübergehend schließt

Der Aldi-Markt an der Lindenstraße 57 schließt diese Woche Samstag bereits nachmittags. Das hat eine Sprecherin von Aldi Süd auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Danach wird die Filiale für knapp eine Woche geschlossen bleiben: Der Discounter will voraussichtlich am Freitag der darauffolgenden Woche wieder öffnen. Kunden müssen sich in der Zeit also anderweitig orientieren: Aldi Süd beispielsweise betreibt im Stadtgebiet noch vier weitere Filialen.