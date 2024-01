Aktivistin steht in Grevenbroich vor Gericht War das Kraftwerk Neurath auf die Blockade vorbereitet?

Am zweiten Tag des insgesamt dritten Klima-aktivisten-Prozesses am Amtsgericht Grevenbroich ging es im Saal hoch her. Erneut muss sich eine Aktivistin verantworten, die sich im November 2021 stundenlang an der Blockade der Kohlebahn beteiligt haben soll. Am Montag wurde ein Zeuge befragt, der 2021 Produktionsleiter im nahen Braunkohlekraftwerk Neurath war. Dabei ergab sich, dass RWE mit einer Blockade gerechnet hatte. Deswegen sei in der Essener Zentrale ein Krisenstab gebildet worden. Als Produktionsleiter habe er angeordnet, den Kohlebunker des Kraftwerks zu füllen.