Jungtiere in Grevenbroich : Wanderfalken am Kraftwerk Frimmersdorf haben drei Junge

Bewegung im Nest der Wanderfalken am Kraftwerk Frimmersdorf: Norbert Wolf zählt auf den Webcam-Bildern zwei Jungtiere und ein angepiktes Ei. Foto: Norbert Wolf

Frimmersdorf Seit Mitte der 1990er Jahre kommen Wanderfalken zum brüten nach Frimmersdorf. Sie nisten dort am Kraftwerk in einem Kasten mit Kameraüberwachung. Am Donnerstag waren frisch aus dem Ei geschlüpfte Jungtiere auf der Webcam zu sehen.

Von Dirk Neubauer

Elternstolz mit Weitblick: Am Kraftwerksturm von Frimmersdorf wuselt es in 95 Metern Höhe. Das dort im Nistkasten hausende Wanderfalkenpaar hat nach Auskunft von Norbert Wolf am Donnerstag zwei Junge bekommen. Und auf der Webcam der Naturschützer ist zu sehen, wie ein drittes Ei von innen mit dem Eizahn aufgepickt wird. In etwa 40 Tagen werden die jungen Raubvögel ihre Flügel spreizen. Sie tun das in einem Luxusheim: Der Kasten mit Kameraüberwachung besitzt vor dem Eingang eine Art Balkon, der den Jungvögeln für ihre ersten Geh- und später auch Flugversuche als sichere Basis dient.

„Das bislang trockene und sonnige Frühjahr schafft ideale Rahmenbedingungen für die Wanderfalken“, sagt Norbert Wolf. Zudem gibt es derzeit zahlreiche Elstern und Wildtauben, die zur Beute der Wanderfalken gehören. Die Jagd in der Luft ist die Königsdisziplin der geschickten und vor allem schnellen Flieger. Wanderfalken können Geschwindigkeiten von bis zu 320 Kilometern pro Stunde erreichen.

Weil es kalt war, wurden die Küken nach der Fütterung gleich wieder gewärmt. Foto: Norbert Wolf

Seit Mitte der 1990er Jahre nisten und brüten Wanderfalken regelmäßig in Anlagen von RWE. Pro Jahr werden zwischen acht und dreizehn Paare auf Tagebau-Großgeräten und in Kraftwerken gezählt. Im Kraftwerk Frimmersdorf haben Mitarbeiter eine Webcam angebracht, sodass Experten die Jungfalken rund um die Uhr im Livestream beobachten können. Die Bilder werden jedoch nicht ins allgemein zugängliche Internet gestreamt. Einen ersten Eindruck geben die von Norbert Wolf zur Verfügung gestellten Bilder der frisch geschlüpften Jungen.