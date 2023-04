Kevelaer-Pilger aus Neuenhausen Wallfahrts-Tradition wird fortgesetzt

Neuenhausen · Die Neuenhausener wollen auch in Zukunft nach Kevelaer pilgern. Die Organisation der Wallfahrt ist jetzt an die nächste Generation weitergegeben worden, die an der Tradition in der Cyriakus-Pfarre festhalten will.

18.04.2023, 04:50 Uhr

Die Organisation der nächsten Kevelaer-Wallfahrt liegt in den Händen von (v.l.) Tobias Schoop, Vera Schoop, Emma Schoop, Jürgen Krygowski und Peter Bartz. Foto: Wolfgang Walter

Von Ursula Wolf-Reisdorf

Die einen gehen zu Fuß, die anderen machen sich mit dem Fahrrad oder dem Bus auf den Weg. Doch alle haben das selbe Ziel: Kevelaer. Seit mehr als 40 Jahren pilgern die Aktiven der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuenhausen schon in den Marien-Wallfahrtsort am Niederrhein. Am 6. und 7. Mai wird diese Tradition fortgesetzt. Toni Schoop (74) gehörte mit Jakob Aretz (85) und dem verstorbenen Ernst Werner zu den Gründern der Pilgertour. Er hat die Organisation jetzt an die nächste Generation weitergegeben. „Im vergangenen Jahr haben wir die 40. Wallfahrt durchgeführt, allerdings waren wegen Corona weniger Pilger mit dabei“, erzählt Schoop. In den letzten beiden Jahren musste die Pilgertour wegen der Pandemie sogar komplett abgesagt werden. Schoops Sohn Tobias und Jürgen Krygowski versuchen nun, der Tradition wieder neues Leben einzuhauchen und rühren kräftig die Werbetrommel für die nächste Wallfahrt.