„An der Waldwiese“ in Grevenbroich Wiese wird zu Protest-Camp, Aschenplatz soll aufgegeben werden

Viele Jahre lang hat sich kaum jemand intensiv mit den beiden großen Spielfeldern am Ende der Straße „An der Waldwiese“ beschäftigt. Jetzt geraten die Waldwiese und der daneben liegende Aschenplatz aber gleich in mehrerer Hinsicht in den Fokus der Öffentlichkeit. Die wohl wichtigste Neuigkeit für Bewohner des Quartiers: Sie werden am Wochenende zu „Nachbarn“ von Klima-Aktivisten, die von Freitag, 12. Mai, bis Dienstag, 16. Mai, auf der Waldwiese campieren wollen. Die Polizei rechnet mit einer zwei- bis dreistelligen Teilnehmerzahl. Das Protest-Camp ist bei der Behörde angemeldet worden.