Freizeit in Grevenbroich : Waldschützer sparen der Stadt viel Geld

SDW-Chefin Martina Koch hat den Neuzugang schon einmal fotografiert: Drei der noch in der Eifel lebenden Alpakas sollen im Frühjahr den Tierbestand im Grevenbroicher Wildfreigehege ergänzen. Foto: SDW/Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Grevenbroich Ehrenamtler führen Regie im Wildfreigehege. Ihr Ziel: Der beliebte Park soll für die Besucher noch attraktiver werden.

Das Wildfreigehege macht sich bereit für neue Bewohner. Ein ehemaliges Esel-Gehege wird zurzeit umgebaut, damit dort im Frühjahr drei Alpakas einziehen können. Die wuscheligen Tiere, die ihren Ursprung in den südamerikanischen Anden haben, werden die neueste Attraktion des Parks sein. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat das Trio bei einem Züchter in der Eifel erworben. „In den nächsten Wochen werden sie im Bend eintreffen“, kündigt Vorsitzende Martina Koch an.

Der Tierpark im Wald ist heute nicht mehr aus dem Freizeitangebot der Stadt wegzudenken. Ende der 70er Jahre auf 75.000 Quadratmetern angelegt, tummeln sich dort nahe des Zentrums mehr als 200 Vierbeiner, darunter Dam-, Sika- und Muffelwild, Wildschweine, Ziegen, Esel, Kamerunschafe und Dexterrinder. Die Schutzgemeinschaft kümmert sich liebevoll um den Park – und eines hat Martina Koch festgestellt: „Seit dem Sturm Ela registrieren wir einen immensen Besucherzuwachs.“

Info Von Kampers Hirschen zum Naherholungsziel Ursprung Müller Ernst Kamper besaß an der Schlossstraße ein eigenes Damwildgehege, das er 1978 aufgeben wollte. Die von den Stadtvätern gewünschte zentrumsnahe Verlegung sollte zum Ursprung des heutigen Wildfreigeheges im Bend werden.

Gelände Der Wildpark wurde mit den Jahren vergrößert. Heute leben auf einem 75.000 Quadratmeter großen Gelände etwa 200 Haus- und Wildtiere.

Auch wenn das sonderbar klingt: Der verheerende Orkan, der am Pfingstmontag 2014 wütete, war so etwas ein Glücksfall für das Wildgehege. „Nachdem er alle Pappeln vernichtet hatte, wurde es im Park viel lichter“, schildert Stadtförster Frank Wadenpohl. „Die hellere Atmosphäre hat neue Besucherschichten angezogen.“ Eltern mit Kleinkindern, Kita-Gruppen und Schulklassen sind häufig schon am frühen Morgen zu Gast im Bend – „das war vorher nicht der Fall“. Zur „neuen Beliebtheit“ hat sicherlich auch der große Spielplatz beigetragen, der nach dem Sturm angelegt wurde. Rund 30.000 Euro hat die SDW bisher in die Anlage investiert, zum Teil mit Hilfe von Sponsoren.

Jeden Donnerstag klotzen die Ehrenamtler richtig rein. Hier ergänzen sie den großen Kinderspielplatz um neue Wipp-Tiere. Foto: SDW/Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Vor neun Jahren empfahlen Wirtschaftsprüfer der Stadt, das Wildfreigehege zu schließen, weil es jährlich Kosten von 100.000 Euro verursacht. Dass es soweit nicht kam, ist vor allem auch den SDW-Mitgliedern zu verdanken, die sich ehrenamtlich für den Park einsetzen – und seit 2011 ganz verstärkt. „Das ist schon eine richtige Waldarbeiter-Truppe geworden“, lobt der Stadtförster die Ehrenamtler, die sich jeweils donnerstags bei Wind und Wetter am Forstbauhof treffen. Die Freiwilligen reparieren dann Zäune, pflanzen Bäume, stellen Info-Tafeln zu Wald und Wild auf, bauen Bänke und Tische fürs Waldpicknick und entlasten somit den Stadthaushalt. Für dieses Engagement wurden sie vor wenigen Wochen noch mit dem Grevenbroicher Heimatpreis ausgezeichnet.

Ziel der SDW ist es, den Park zu erhalten und ihn weiter attraktiv zu gestalten. „Er ist das einzige kostenfreie und jederzeit für alle geöffnete Freizeitangebot in der Nähe des Stadtzentrums – und das soll so bleiben“, sagt Martina Koch. Schon jetzt hat die SDW weitere Pläne, um das Wildgehege noch interessanter zu gestalten. Etwa mit einem Waldlehrpfad, der mit 30 Tafeln die seit 1989 gekürten „Bäume des Jahres“ erklären wird. Oder mit neuen – und vor allem mehr – Papierkörben, die entlang der Wege aufgestellt werden sollen. Und auch am Gartenschau-Jubiläum werden sich die Mitglieder beteiligen: Gemeinsam mit Kindern wollen sie Grevenbroichs größtes Insektenhotel bauen. Die 1,80 Meter hohe und 2,20 Meter breite Herberge soll nahe der Grillhütte errichtet werden.