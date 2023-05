Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Grevenbroich Neues Waldmobil soll auch Kitas ansteuern

In den vergangenen Tagen haben die freiwilligen Helfer der SDW noch einmal richtig reingeklotzt, damit ihr Waldmobil fristgerecht an den Start gehen kann. Die Power-Arbeit war auch bitter nötig. Denn weil es Lieferschwierigkeiten gab, musste die Schutzgemeinschaft nicht weniger als ein Dreivierteljahr auf ihren spezial-angefertigten Anhänger warten – und das warf sie in ihrem Zeitplan mächtig zurück. Die neueste Errungenschaft der Waldfreunde sollte schließlich bei den „Grevenbroicher Gartentagen“ ihre Premiere feiern, die am kommenden Wochenende rund um das Alte Schloss stattfinden.