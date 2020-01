Tagesstätten in Grevenbroich : „Wahlprüfsteine“ für Ratsfraktionen

Grevenbroich Fehlende Kita-Plätze, Mangel an Fachpersonal, teure Beiträge – die Kita-Betreuung in Grevenbroich ist nach Meinung des Jugendamts-Elternbeirats (JAEB) stark verbesserungswürdig. Doch sehen die Politiker das genau so? Die Mitglieder um Rebecca Siebert wollen das jetzt genau wissen.

Sie haben einen Fragenkatalog an alle sieben Ratsfraktionen geschickt – mit der Bitte um zügige Antworten.

„Wahlprüfsteine“ nennt der JAEB diese Liste – denn: „Wir wollen rechtzeitig vor der Kommunalwahl im September wissen, welche Standpunkte die Parteien und Wählergemeinschaft in unserer Stadt vertreten“, sagt Siebert. Jede Fraktion hat die selben Fragen erhalten, die Antworten sollen gegenübergestellt und veröffentlicht werden – „damit sich die Grevenbroicher Eltern eine Meinung bilden können“, sagt Siebert.

Die Liste der in diesen Tagen verschickten Fragen ist umfangreich: Wie schätzen die Politiker die Qualität der Kindertagesbetreuung in der Stadt ein? Halten sie den derzeitigen Personalschlüssel in den Kitas für ausreichend? Und wie lässt sich ihrer Meinung nach eine bedarfsgerechte U3- und Ü3-Versorgung erreichen? „Das sind einige von vielen Themen, die Mütter und Väter beschäftigen“, sagt Rebecca Siebert. „Dazu hätten wir gerne Antworten.“

Auch das Thema Finanzen spricht der Jugendamts-Elternbeirat in seinen „Wahlprüfsteinen“ an: Sollte die Stadt mehr Geld in Kita-Fachkräfte investieren, sie möglicherweise mit einer übertariflichen Bezahlung oder Prämien ködern? Ist die Höhe der aktuellen Elternbeiträge angemessen oder sollte die Staffelung geändert werden, um Familien zu entlasten? Sind die Grevenbroicher Politiker vielleicht für eine vollständige Beitragsfreiheit im Elementarbereich?

Mit den „Wahlprüfsteinen“ hat der JAEB eine Initiative des Landeselternbeirats auf die kommunale Ebene geholt. „Wir hoffen, dass sich alle Fraktionen des Rates beteiligen werden“, sagt Rebecca Siebert. Gespannt werde vor allem auf die Antworten zur Mitarbeiter-Situation in den Kindertagesstätten gewartet – „denn das vorhandene Personal geht am Krückstock, da muss sich schnell etwas ändern“, sagt die Sprecherin des Jugendamts-Elternbeirats. „Uns geht es nicht nur um genügend bedarfsgerechte Betreuungsplätze in der Stadt, sondern auch um eine vernünftige personelle Ausstattung.“