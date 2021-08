Polizei fahndet nach zwei jungen Männern : Waghalsige Flucht mit dem Roller durch Stadtpark

Grevenbroich Die Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, die rücksichtslos mit einem Roller durch den Stadtpark gerast sind. Gesucht wird auch der Eigentümer des sichergestellten und mutmaßlich gestohlenen Fahrzeuges.

Die beiden Unbekannten lieferten sich in der Nacht zu Sonntag gegen 2.45 Uhr eine Verfolgung mit der Polizei. In einem waghalsigen Manöver flüchteten sie vor einer Kontrolle – zunächst über den Gehweg der Bahnstraße und anschließend ohne Rücksicht auf mögliche Passanten durch den Stadtpark. Dabei unterschätzten sie offenbar das unwegsame Gelände und kamen zu Fall. Das Duo ließ den Roller zurück und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Parkstraße.