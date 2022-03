Toller Einsatz in Neukirchen: : „Waffel-Mädchen“ sammeln fast 1200 Euro für Ukraine-Hilfe

Vier Freundinnen aus Neukirchen verkauften selbst gebackene Waffeln vor der Haustür – mit großem Erfolg. Foto: C. Steinhauer

Neukirchen Kleine Leute, großer Einsatz: Hochmotiviert verkauften vier Mädchen aus Neukirchen selbst gebackene Waffeln vor der Haustür. Das Geld wollen die Schülerinnen für die Kriegsopfer spenden.

Von Ursula Wolf-Reisdorf

„Unsere Kinder haben in der Schule über die Situation in der Ukraine gesprochen – und sie wollten helfen“, berichtet Carina Steinhauer (33), die zu den Müttern gehört, die das Anliegen der Viertklässlerinnen unterstützen. Ihre Tochter Mila (10) sowie deren Freundinnen Mira Theisges (10), Emma Winkler (9) und Marie Allard (10) seien dann selbst auf die Idee gekommen, Waffeln für einen guten Zweck zu backen.

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, entwarf Emmas Mutter ein Flugblatt, das in der Neukirchener Grundschule und auch in den Briefkästen der Wohnhäuser verteilt wurde. Emmas Oma stellte ihre Hauseinfahrt als Verkaufsort zur Verfügung – und so wurde am Sonntag von 11 bis 17 Uhr fleißig gebacken. Zuerst ging es nur mit zwei Waffeleisen zur Sache – und als der Kundenandrang immer größer wurde, mussten drei weitere Geräte aus Omas Küche geholt werden.

Über die Flugblätter hatten viele von der Aktion erfahren und unternahmen am Sonntag einen Ausflug in die Waffelbäckerei unter freiem Himmel. Es kamen aber auch Spaziergänger, die das Gebäck mit nach Hause nahmen und das Geld später vorbeibrachten. Und Fußballer, die auf dem Weg zu einem Heimspiel waren, schauten vorbei, um Geld in die Spendendose zu werfen, die mit der Friedenstaube und den Farben der Ukraine verziert worden war.