Strukturwandel in Grevenbroich : Wärmespeicherkraftwerk wird in Neurath wohl nicht verwirklicht

Wärmespeicherkraftwerk wird in Neurath wohl nicht verwirklicht

Strukturwandel in Grevenbroich

Grevenbroich Das Projekt für die Umwandlung eines Braunkohlekraftwerks im Rheinischen Revier – ein möglicher Standort war Neurath – wird nicht verwirklicht. Darüber informiert die NRW-Landesregierung. RWE sei ausgestiegen. Was der Grund dafür ist und warum die SPD im Landtag nach dem Aus Kritik übt.

Bei dem Projekt kooperierten RWE Power, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Fachhochschule Aachen. An einem bisherigen Kraftwerksstandort sollte ein Speicher für Strom aus erneuerbaren Energien errichtet werden. Das Prinzip: Mit überschüssigem Strom wird Salz erhitzt und in einem Tank gespeichert. Wird dann Strom benötigt, wird Wärme aus der heißen Salzschmelze genutzt, um Dampf für die Kraftwerksturbine zu erzeugen. Die Technologie weckte Hoffnung: „Am schönsten wäre es, wenn das Wärmekraftwerk nach Neurath käme“, sagte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke 2019, auch die SPD in Stadt und Kreis wollte sich für den Standort starkmachen.