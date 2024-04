Deutschordens Jugend- und Familienhilfe Abrahamczik geht, Scheunert kommt: Wachwechsel im Elsener Haus St. Stephanus

Ihm hat seine Arbeit sehr viel Freude bereitet, und was man gern tut, macht man ja bekanntlich auch gut: Volker Abrahamczik ist am Freitag in der Zehntscheune verabschiedet worden. Nach 38 Jahren übergab er die Einrichtungsleitung des Hauses St. Stephanus und die Geschäftsführung der Deutschordens Jugend- und Familienhilfe Elsen an Kristina Scheunert.