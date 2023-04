Unterstützung für Menschen in Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen Wachwechsel bei der Hospizbewegung Jona

Seit der Gründung im November 2001 war sie das „Gesicht“ von Jona. Nun hat sie Abschied genommen. Nach 22 aktiven Jahren als Koordinatorin der Grevenbroicher Hospizbewegung ist Marion Berthold (62) in den Ruhestand getreten. Führungslos geworden ist der auf das Engagement von Ehrenamtlern basierende Verein damit aber nicht. Denn rechtzeitig konnte eine Nachfolgerin gefunden werden: Sabine Jäger-Hunecke (55). Bereits seit zwei Wochen arbeitet sich die Mönchengladbacherin in der Jona-Zentrale am Ostwall in ihre neuen Aufgaben ein.