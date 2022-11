Junge Techniker : Gesamtschüler und Gymnasiasten konstruierten Marsroboter

Beim Wettbewerb in der Südstadt stellten Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule und des Nelly-Sachs-Gymnasiums ihre Konstruktionen vor. Foto: Staniek, Dieter

Grevenbroich/ Neuss Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule und des Nelly-Sachs-Gymnasiums in Neuss traten bei einem Marsroboter-Wettwerb mit ihren Konstruktionen gegen einander an. Wie die Roboter entstanden und wie sie beim Wettbewerb abschnitten.

„Herbert“ heißt einer der Marsroboter, die jetzt ihr Können unter Beweis stellen mussten. Bei einem Marsroboter-Wettbewerb waren Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Grevenbroicher Südstadt und vom Nelly-Sachs-Gymnasium in Neuss mit ihren Eigenkonstruktionen angetreten. Nach Fertigstellung und Probeläufen stellten die Schüler ihre Marsroboter an der Gesamtschule einer Jury vor. Das Ergebnis war denkbar knapp: Beide Teams überzeugten, doch das Nelly-Team lag schließlich mit 295 zu 290 Punkten vorn.