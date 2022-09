Hermann Josef Thiel neu im Team : Vorstandswechsel beim Caritasverband

Rhein-Kreis Hermann Josef Thiel ist neues Vorstandsmitglied beim Caritasverband Rhein-Kreis Neuss. Der 59-jährige Kölner verfügt über breit gefächerte Erfahrungen im Bereich der Sozialwirtschaft.

Er folgt auf Interims-Vorstand Patrick Weiss, der die Position im April dieses Jahres übernommen hatte. „Das Amt des Vorstandsmitglieds ist mit Hermann Josef Thiel in sehr fähigen Händen. Gleichzeitig danken wir Patrick Weiss für seinen immer wertschätzenden und fachlich kompetenten Einsatz“, betonte Vorstandsvorsitzender Marc Inderfurth bei der Verabschiedung des scheidenden und der Begrüßung des neuen Vorstandes. Er freue sich nun darauf, so Inderfurth weiter, den Verband gemeinsam mit Thiel fit für die künftigen Herausforderungen zu machen.

Hermann Josef Thiel, verheiratet und dreifacher Vater, sammelte unter anderem langjährige Erfahrungen in der Sozialwirtschaft, in der Kosten- und Strukturanalyse und der Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Altenhilfe. Er war für verschiedene Verbände in der Sozialwirtschaft als Geschäftsführer und Vorstand tätig – darunter auch als Caritasdirektor beim Caritasverband für Hamburg. Den aktuell großen Herausforderungen – Fachkräftemangel, Digitalisierung, demografischer Wandel und Klimawandel könne man nur vereint begegnen, sagte Thiel.