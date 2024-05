Wechsel im Wohlfahrtsverband Vorstands-Chef Marc Inderfurth verlässt die Kreis-Caritas

In einem der größten Wohlfahrtsverbände der Region kündigt sich ein Wechsel an: Vorstandsvorsitzender Marc Inderfurth wird zum 31. Juli den Caritasverband Rhein-Kreis Neuss verlassen, um einen neuen Job am Niederrhein anzutreten. Der 56-Jährige wird Alleinvorstand der Caritas Moers-Xanten. Die Nachfolge ist bereits geregelt: Am 1. August wird Hermann Josef Thiel das Ruder übernehmen. Der 61 Jahre alte Kölner ist seit Sommer 2022 Vorstand der Kreis-Caritas.