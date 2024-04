Reise-Vorbereitungen in Grevenbroich Vorlaufzeit für Termin im Bürgerbüro beträgt aktuell zweieinhalb Wochen

In dringenden Fällen oder bei Fragen (auch zur Terminvereinbarung) können sich Bürger per E-Mail an buergerbuero@grevenbroich.de oder telefonisch unter 02181 6083399 an das Team der Verwaltung wenden. Allerdings weist das Bürgerbüro auf Folgendes hin: „Eine telefonische Terminvereinbarung wird nur vorgenommen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass man selbst keine andere Möglichkeit zur Buchung hat. Da das Terminsystem benötigte Unterlagen und die zum Einloggen benötigte Terminerkennung mitteilt, per Mail bestätigt und an den Termin erinnert, ist es erforderlich, dass im Regenfall selbstständig gebucht wird.“