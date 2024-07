Sanierungsarbeiten in Kapellen Vorbild für Ganztags-Schulen im Grevenbroicher Stadtgebiet

An der St.-Clemens-Straße sind in den Ferien die Handwerker eingezogen. Die Stadtbetriebe Grevenbroich (SBG) nutzen die Urlaubszeit, um den Altbau der Grundschule auf Vordermann zu bringen. Nachdem im Vorjahr ein nagelneuer Erweiterungsbau an den Start ging, sind jetzt die aus den Sechzigern stammenden Gebäudeteile an der Reihe. Rund 110.000 Euro werden in das Erneuerungsprojekt investiert, für das insgesamt drei Schritte vorgesehen sind.