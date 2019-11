Einkaufen in Grevenbroich : Vor Weihnachten wird auch die Bahnstraße erleuchtet

Freuen sich auf Licht an den Weihnachtsbäumen der Bahnstraße: (vl.) Nicole Feuster, Martina Rütten-Haumann und Lene Dunt vom Werbering. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Im Rahmen der Modernisierung der Bahnstraße fielen die Großen Bäume – die bisher die Weihnachtsbeleuchtung trugen.

Die Weihnachtsstimmung auf der Bahnstraße scheint gerettet. Das ist so ein typischer Zeitungssatz, nachdem sich der Lesende fragt: „Pardon, war diese Stimmung auf der Bahnstraße jemals in Gefahr?“ Ja, das war sie. Lene Dunt, die Vorsitzende vom Werbering, betreibt dort ihre Boutique „Schön und Gut“. Und hatte die Befürchtung, dass es in der Bahnstraße in dieser Adventszeit zappenduster bleibt. Die großen Bäume dort mussten der Modernisierung weichen, trugen aber bisher die Weihnachtsbeleuchtung. Keine Bäume, keine Lichter.

Die lokalen Händler haben kurzerhand mannshohe Weihnachtsbäume in den Straßenraum gebracht. Sie sind festgebunden an die Laternenpfähle. Doch wie kommt das Licht an die Bäume? Diese Frage beantwortete am Mittwoch Harald Ueberschär, bei der GWG zuständig für die Straßenbeleuchtung, bei einem kurzfristig angesetzten Lokaltermin. Strom wird provisorisch an den Laternen abgezapft. Und an der Ecke Bahnstraße/Graf-Kessel-Straße gibt es sogar – eigentlich mit Blick auf das einige hundert Meter entfernte Kirmesgelände – einen Stromanschluss, vorbereitet unter dem Pflaster. Hier will sich Gärtner Frank Krüppel um einen großen, repräsentativen Weihnachtsbaum bemühen, der dann – natürlich auch festlich im Advent erstrahlt.