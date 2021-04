Eiserne Hochzeit in Orken : Vor dem Schaufenster die Liebe fürs Leben gefunden

Orken Adam und Agnes Baust gaben sich vor 65 Jahren im Gustorfer Standesamt das Ja-Wort. Am Freitag feiern sie ihre Eiserne Hochzeit. „Nach Corona“ wollen sie mit ihrer großen Familie feiern.

Agnes Baust (84) wirkt zufrieden. Schließlich hat sie den jüngsten Urenkel auf dem Schoß, den sie ab und zu verwahrt, während dessen Mutter für die Uni lernt. „Kinder sind was Tolles“, fasst sie ihr größtes Glück zusammen, an dem sie sich gemeinsam mit ihrem Gatten Adam (84) erfreut. Der wurde in Düsseldorf geboren und zog im Alter von sechs Jahren zu seinem Großeltern nach Gindorf. Nach der Schule machte er seine Lehre als technischer Zeichner bei Buckau, arbeitete später in Düsseldorf und dann bei der Stadt Grevenbroich.