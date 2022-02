Margareta und Eberhard Fitz feiern Eiserne Hochzeit : Vor 65 Jahren das Ja-Wort in Wevelinghoven gegeben

Vor 65 Jahren das Ja-Wort in Wevelinghoven gegeben

Wevelinghoven Am 2. Februar 1957 – vor 65 Jahren – gaben sich Margareta und Eberhard Fitz vor dem Standesbeamten das Ja-Wort. Somit kann das Ehepaar nun seine Eiserne Hochzeit feiern. Den kirchlichen Segen erhielten beide fünf Jahre später im Nikolauskloster in Damm.

Margareta Fitz (85) wurde in Wevelinghoven geboren und wuchs mit fünf Geschwistern an der Römerstraße auf. Nach der Volksschule arbeitete sie beim Bauern Kottmann im Haushalt und lernte dort ihren späteren Ehemann kennen. Eberhard Fitz (90) wurde in Westpreußen geboren und kam nach vier Jahren Gefangenschaft 1952 mit seiner Mutter nach Wevelinghoven. Beim Bauern Kottmann arbeitete er auf dem Hof, eher er eine Umschulung zum Betonbauer machte.