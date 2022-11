Diamanthochzeit in Gustorf Vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben

Gerne erinnert sie sich an die schönen Urlaube, die sie mir ihrem Mann in einem kleinen Wohnmobil gemacht hat. „Nach Norwegen und in die Schweiz sind wir gefahren“, erzählt die Jubilarin. Seit vier Jahren pflegt sie ihren Ehemann zu Hause und wird dabei vom Pflegedienst, der Tochter Anke sowie den Enkeln Kai und Sven unterstützt, die in der Nähe wohnen. Und vom treuen Hund, der am Krankenbett des Ehemanns wacht.