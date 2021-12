Spiritueller Zwischenruf : Von Mahnern und Mutmachern

Meinung Langwaden Werden Mahnungen nicht ernst genommen, droht Unheil zu kommen. Das gilt nicht nur für die alten Propheten, meint Bruno Robeck, Prior der Zisterziensermönche aus Langwaden.

Am schwierigsten ist solch ein Auftrag, wenn gleichzeitig eine andere Botschaft lanciert wird, die die Menschen in ihrem gewohnten Denken und Tun bestätigt und sie in falscher Sicherheit wiegt. Der Prophet Jeremia sah schwierige Zeiten voraus. Als Zeichen seiner Weissagung lud er sich ein schweres hölzernes Joch auf. Da tauchte plötzlich der Prophet Hananja auf, zerbrach die Jochstangen und verkündete, dass alles wieder gut wird. Doch Jeremia ließ sich nicht beirren. Er machte sich neue Jochstangen – diesmal aus Eisen. Er behielt Recht mit seiner Vorhersage. Die Situation des Volkes Israel verbesserte sich nicht und der Prophet Hananja starb kurze Zeit darauf, wie von Jeremia angekündigt.