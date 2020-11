Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Von Heiligen, Virologen und dem eigenen Leben

Grevenbroich Vorbilder, Fürsprecher und Helfer – all das zusammengenommen sind die Heiligen in der katholischen Kirche. Sie haben viel gemein mit Virologen.

Die an sich schon trübe Novemberstimmung wird durch die neuen CoronaSchutzmaßnahmen noch einmal für viele Menschen verstärkt. Die Fluchtmöglichkeiten in das gesellige Zusammensein sind in diesem Monat gestrichen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Ein kleiner Lichtblick aus katholischer Sicht ist das Allerheiligenfest am 1.November. Glücklicherweise kann man auch im stillen Kämmerlein der Heiligen gedenken.