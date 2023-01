Die Fletzorecks gehen auf abenteuerliche Tour Von Gruissem mit dem Auto nach Afrika

Durch die Wüste fahren, Abenteuer erleben, die Welt entdecken: Das treibt Marita und Michael Fletzoreck an, wenn sie sich am 25. Februar auf den Weg machen. Das Ziel liegt 7000 Kilometer entfernt auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Welt. Die Fletzorecks nehmen an einer Rallye teil, die bis nach Banjul führt, einer Stadt im afrikanischen Gambia. Vier Wochen haben sie Zeit, den Zielort mit ihrem Auto zu erreichen. Sie fahren durch Frankreich und Spanien, setzen nach Marokko über und wollen über die Westsahara und den Senegal Gambia erreichen. Dort wird der Wagen zugunsten einer Hilfsorganisation versteigert. Per Flugzeug soll es dann über Lissabon zurück nach Düsseldorf gehen.