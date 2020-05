Spiritueller Zwischenruf : Von der Weltkriegs-Generation lernen

Langwaden In Zeiten der Corona-Krise lasse es sich von den Menschen lernen, die den vor 75 Jahren zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieg überlebt und eine Zukunft aufgebaut haben. Das meint Prior Bruno vom Zisterzienserkloster Langwaden.

Das normale Leben war aus den Fugen geraten. Das Vertrauen in die bisherige Sicherheit des Alltags war aufs äußerste erschüttert. Alle bangten um ihr Leben, das jederzeit gefährdet war. Diese Erfahrung machten die Menschen meiner Eltern- und Großelterngeneration im Zweiten Weltkrieg. Als dann die radikalen Schutzmaßnahmen vor knapp zwei Monaten unseren gewohnten Alltag lahmzulegen begannen und die Regale der Supermärkte sich durch Hamsterkäufe leerten, sagte mir eine ältere Dame, dass sie sich stark an die damalige Kriegszeit erinnert fühle.

Wir lebten und leben nicht im Krieg – auch wenn einige Regierungschef die Kriegsrethorik bemühten, um ihr Land auf die Überwindung der Corona-Krise einzuschwören. Ein Virus handelt nicht willentlich und will uns Menschen nicht erobern oder gar zerstören. Es folgt nur dem ihm innewohnenden „Lebensprogramm“ – wie alles Lebendige. Es ist für uns kaum fassbar und doch äußerst gefährlich in diesem höchst komplexen Naturprozess des Fressens und Gefressenwerdens. Wir müssen gegen das Corona-Virus kämpfen – ja, aber wir können es nicht bekriegen.

Wir können jedoch von den Menschen lernen, die den Krieg überlebt und eine Zukunft aufgebaut haben. Gerade in diesen Maitagen finde ich die dankbare Erinnerung an die Lebensgeschichten dieser Menschen wichtig. Am vergangenen Freitag endete vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg in Europa. Die Gedenkfeiern mussten leider abgesagt werden, und auch der eigens einmalig ausgerufene staatliche Feiertag für Berlin konnte durch die Coronamaßnahmen seine Wirkung nicht entfalten. Um so wichtiger ist die persönliche aktive Erinnerung.