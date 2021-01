Grevenbroicher Industriegeschichte : Von der Kratzenfabrik zum Bauverein-Quartier

Auf dieser Ansichtskarte warb Grevenbroich auch mit seiner Industrie.

Grevenbroich Eine Infostele an der Lindenstraße erinnert an die vor 150 Jahren dort gebaute Produktionsstätte für Textilmaschinen. In diesem Teil der Innenstadt schlug früher das industrielle Herz Grevenbroichs.

Heute ist die Lindenstraße eine Hauptzufahrtsstraße zur Innenstadt mit vielen Behörden, Wohnhäusern und Seniorenzentrum. Einst aber schlug hier das industrielle Herz von Grevenbroich. An die Industrialisierung im 19. Jahrhundert erinnert eine Info-Stele, die der Bauverein vor seinem Mehrfamilienhaus an der Ecke Linden-/Montanusstraße aufgestellt hat. „Kratzenfabrik 1871 bis 1935“ ist dort über dem Konterfei von Diedrich Uhlhorn, Erfinder, Konstrukteur und Unternehmer, zu lesen.

Kratzenfabrik? Das Wort ist vielen heute kein Begriff. Kratzen sind Werkzeuge, die in der Textilindustrie genutzt wurden. Thomas Wolff, Leiter des Museums, weiß Näheres. Bei Kratzen, auch Karden genannt, habe es sich um bürstenartige Holzbrettchen gehandelt, die mit Leder überspannt waren und in die Drahthäkchen eingearbeitet wurden. Mit den Kratzen wurden die Fasern von Wolle und Baumwolle parallel gerichtet und zum Vlies geformt. Zudem dienten Kratzen dazu, Gewebe bei der Veredelung aufzurauen. Nicht nur als „Bürsten“, auch als Bänder wurden Kratzen gefertigt.

Schon 1812 hatte Diedrich Uhlhorn an der Lindenstraße die „D. Uhlhorn Kratzenfabrik“ gegründet. Wolff: „Es war eine Pioniertat, eine der ersten Textilmaschinenfirmen im Umkreis.“ Bereits 1803 hatte Uhlhorn, wie Wolff berichtet, Neuerungen etwa fürs Biegen der Häkchen entwickelt. Übrigens war Mitte der 1830er-Jahre Kinderarbeit noch Alltag in der Fabrik. 1869 zählte die Firma 59 Arbeiter und 80 Kratzenmaschinen. Der Komplex wurde zu klein. 1871 – vor 150 Jahren – entstand auf der nördlichen Seite der Lindenstraße die neue Fabrik. Der Unternehmensgründer erlebte dies nicht mehr, er war 1837 gestorben.

Die Produktpalette wuchs etwa um Lederstechmaschinen und Drahtschneiden. 1927 wurde die Produktion nach Konstanz verlagert, 1935 die Fabrik abgerissen. Neues entstand: Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete der Bauverein Grevenbroich 1955 dort ein Wohnhaus, das vor rund zehn Jahren einem Neubau der Wohnungsgenossenschaft wich.

„Die Lindenstraße war lange Zeit auch industriell geprägt“, sagt Museumsleiter Thomas Wolff. So habe Richtung Ostwall die Wollspinnerei Walraf gestanden, an der Lindenstraße befand sich auch die Maschinenfabrik Grevenbroich, später Buckau R. Wolf. Viele ältere Grevenbroicher haben dort gelernt.