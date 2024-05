Gastronomie-Geschichte in Grevenbroich Von Beat-Musik und Michelin-Sternen

Gaststätten haben Tradition in Grevenbroich – obwohl: Ganz so viele waren es anfangs nicht. Als Landrat Caspar von Heinsberg seine „Statistische Darstellung des Kreises Grevenbroich für die Jahre 1859 bis 1861“ veröffentlichte, gab es gerade einmal drei Wirte in der Stadt, die von zwei Kellnern unterstützt wurden. Das sollte sich in den nächsten Jahrzehnten aber schlagartig ändern. So erwähnte der „Verwaltungsbericht 1925“ für Grevenbroich schon insgesamt 30 Gast- und Schankwirtschaften, fünf Cafés sowie neun Geschäfte zum Verkauf von Likör und anderen geistigen Getränken. Die Stadt wurde größer, und der Durst der Bürger musste gestillt werden.