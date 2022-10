Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Vom Geist der Passionsspiele

Grevenbroich Dem Geist der Oberammergauer Passionsspiele, der den Blick weitet und Frieden stiftet, können sich auch alle Menschen öffnen, die selbst nicht dort waren, meint Pater Bruno Robeck, Prior im Kloster Langwaden.

Nun sind die Oberammergauer Passionsspiele auch vorbei. Fast eine halbe Million Menschen aus aller Welt waren zu einer der insgesamt 110 Vorstellungen gekommen. Es grenzt schon fast an ein Wunder, dass so viele Menschen in ein so kleines Örtchen kommen, nur um sich von halb drei Uhr nachmittags bis halb elf abends das Leben und Sterben Jesu ansehen, ohne die Möglichkeit zu haben, auch nur ein einziges Mal zu lachen.