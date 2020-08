Beliebte Serie wird in Hülchrath gedreht : Vollmond scheint für Sankt Maik

Ein bisschen sieht’s aus wie in einem Harry-Potter-Film: Über Schloss Hülchrath scheint schon seit einigen Nächten der „Vollmond“. Foto: Privat

Hülchrath Ist denn heute schon Vollmond? Das mag sich so mancher gefragt haben, der in den vergangenen Tagen abends durch Hülchrath fuhr. Über dem Schloss schimmerte ein großer leuchtender Ball, der auf den ersten Blick für den Erdtrabanten gehalten werden konnte.

Tatsächlich handelt es sich dabei aber um einen voluminösen Leuchtkörper. Denn die alte Burg ist einmal mehr Schauplatz einer bekannten Fernseh-Serie geworden.

Nachdem Jan Josef Liefers und Axel Prahl noch im Juni vor historischer Kulisse in Hülchrath für den nächsten Münster-Tatort vor der Kamera standen, ist jetzt die Produktionsfirma UFA Fiction an der Reihe. Rund um das Schloss dreht sie Szenen für die RTL-Serie „Sankt Maik“, deren Hauptschauplatz eigentlich in einem anderen Ort des Rhein-Kreises liegt – in der alten Zollfeste Zons, direkt am Rhein.

Was denn da genau gedreht wird, darüber hält sich UFA Fiction noch bedeckt. Vor dem Wochenende waren jedenfalls keine Besuche am Set möglich. Fakt ist: Was da in Hülchrath gedreht wird, sind Aufnahmen für die dritte und letzte Staffel um den schlitzohrigen Fake-Pfarrer und Trickbetrüger Maik Schäfer (Daniel Donskoy), das hatte RTL im Februar bekannt gegeben. Insgesamt werden acht Episoden gedreht, die Ausstrahlung ist für 2020/2021 vorgesehen.

Offensichtlich scheint die Stimmung am Drehort gut zu sein. Darauf lassen zumindest Videos schließen, die Hauptdarsteller Daniel Donskoy in seinen „Daily Sankt Maik Tik Tok’s“ veröffentlicht. Die zeigen ihn mal vergnügt mit einem Mini-Pony über die Schlosswiese schlendernd oder im Bademantel zur Melodie von Sinatras „Fly me to the moon“ singend unter dem künstlichen Mond-Ballon. Für Fans sicherlich ein Fest.