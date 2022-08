Fitnessstudio in Grevenbroich : Voller Optimismus in der leidgeprüften Fitness-Branche

Grevenbroich Yücel Uzar betreibt seit zehn Jahren das Fitnessstudio Uniquesport in Grevenbroich. Nach dem Stillstand im Corona-Lockdown muss er nun mit steigenden Energie-Kosten kalkulieren. Wieso er dennoch zuversichtlich in die Zukunft blickt.

Uzar, der gebürtig aus Konstanz stammt und auch Studios in Kaarst und Neuss führt, will sich an all dem aber nicht den Kopf zerbrechen. Der runde Geburtstag lässt den Fitnessclub-Inhaber eher optimistisch in die Zukunft blicken. „Ich habe mir hier einen Traum verwirklicht und der Standort wird sehr gut angenommen“, berichtet Uzar. Lediglich der zwischenmenschliche Kontakt sei in der Corona-Zeit ein Stück weit verloren gegangen. Im Jahr 2015 erweiterte Uzar sein Studio in Grevenbroich um einen neuen Freihantelbereich, und auch in den vergangenen Jahren hat der Betreiber immer weiter in seine Ausstattung investiert. Er ist sich sicher, dass sich dies langfristig auszahlen wird. „Die Menschen werden in Zukunft – auch nach solchen Krisen – noch mehr Wert darauf legen, in sich und ihre Gesundheit zu investieren“, sagt Uzar. Er glaubt zudem, dass seine Kunden in Anbetracht der steigenden Energie-Kosten eher auf einen Kinobesuch oder auf ein schickes Essen im Restaurant anstelle auf das regelmäßige Training in seinem Studio verzichten werden.