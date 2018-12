Start am 28. Januar : Rund 280 Kurs-Angebote im Frühjahrs-Semester der VHS

Start am 28. Januar

Grevenbroich Die Volkshochschule bietet erstmals Online-Seminare an.

Druckfrisch vor dem Jahreswechsel liegt das neue Programm der Volkshochschule (VHS) in der Geschäftsstelle im Waagehaus und an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet aus. Ein breit aufgestelltes Programm lädt ab dem 28. Januar dazu ein, Kurse und Angebote aus den Bereichen Sprachen, Gesundheit, politische Bildung, Schulabschlüsse und Exkursionen zu besuchen.

„Mit dem Frühjahrssemester werden erstmals zwei Internet-Angebote an den Start gehen“, sagt VHS-Leiter Thomas Wolff. Die „Grundlagen des PC“ sowie ein PC-Aufbaukursus werden als Online-Seminar mit jeweils einem Präsenz- und vier Online-Terminen ab Februar und März angeboten. Bewährtes aus dem Bereich Gesundheit kann an den neuen Standorten im Lehrschwimmbecken Wevelinghoven sowie im Schlossbad gebucht werden. Für Frühaufsteher gibt es dort dienstags von 6.30 bis 8 Uhr Wassergymnastik und mit der Osteoporose-Wassergymnastik am Samstagmorgen ein zusätzliches Vorsorgeangebot.