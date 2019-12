VHS Grevenbroich beteiligt sich an neuem Projekt : Die Volkshochschule bringt das Wissen ins Wohnzimmer

Grevenbroich Die Volkshochschule wird ihr Online-Angebot im nächsten Semester ausbauen. Neben Kursen, die sie über die „VHS-Cloud“ anbietet, wird erstmals auch eine interaktive Vortragsreihe stattfinden. Die kann nicht nur von zu Hause aus verfolgt werden, die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, ihre Fragen an die Referenten zu stellen.

Von Wiljo Piel

Grevenbroich wird an der Vortragsreihe „vhs.wissen live“ teilnehmen, die in Bayern entwickelt wurde und an der deutschlandweit rund 50 Volkshochschulen teilnehmen werden. „Das Angebot besteht aus 13 spannenden Vorträgen mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft“, sagt VHS-Chef Thomas Wolff. Per Live-Stream könne so Wissen direkt ins Wohnzimmer geholt werden.

Das neue Programm bietet aber auch klassische Vorträge, bei denen die Teilnehmer raus vor die Tür müssen. So beschäftigt sich etwa im März ein Referat mit den Auswirkungen des Kalten Krieges auf den Niederrhein – passend dazu wird im April eine Exkursion in den Atombunker der NRW-Landesregierung unternommen. Ganz klassisch sind wieder etliche Sprachlehrgänge im VHS-Programm enthalten – neu sind Kurse in Niederländisch, Portugiesisch, Arabisch und Chinesisch. Bei den Sprachen kehrt die VHS übrigens wieder zurück von zwölf auf 15 Unterrichts-Einheiten – „um ein intensiveres Lernen zu ermöglichen“, wie Wolff sagt.

Neben Entspannungskursen und Wassergymnastik-Angeboten hat die Volkshochschule im Frühjahrssemester auch Kulinarisch etwas zu bieten. Die internationale und traditionell deutsche Küche sind ebenfalls im Programm enthalten wie die „glutenfreie Backstube“, die kurz vor dem Osterfest öffnet. Erstmals wird der Kursus „Kochen für Anfänger“ angeboten, der sich vor allem auch an diejenigen richtet, die zum ersten Mal das „Hotel Mama“ verlassen. Und wer sich 2020 mehr bewegen möchte: „Kubanische Salsa“ wird nun ebenfalls an der VHS gelehrt.