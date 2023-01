Bildung in Grevenbroich Volkshochschul-Kurse werden etwas teurer

„Erstmals werden wir Japanisch und Chinesisch als Anfängerkurse anbieten“, berichtet Iwona Jarczewski, stellvertretende Leiterin der Volkshochschule. Dieses Angebot richte sich vor allem an Grevenbroicher mit einem Faible für die fernöstliche Kultur oder an Reiselustige, die sich auf ihren Urlaub vorbereiten möchten. Ebenfalls neu ist ein Kursus in Gebärdensprache, der aufgrund einer großen Nachfrage in das Frühjahrs-Semester aufgenommen wurde.