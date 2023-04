30 Tonnen Stahlbeton gegen Sprenger Volksbank Erft eröffnet stabilste Geldautomaten-Stelle in Grevenbroich

Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Stadionstraße in Kapellen wird zurzeit der sicherste SB-Pavillon im Stadtgebiet aufgebaut: Die neue Geldautomaten-Stelle der Volksbank ist so robust, dass sich Automaten-Sprenger daran wohl „die Zähne ausbeißen“ werden. Nächste Woche soll der etwa acht Quadratmeter große und aus Stahlbeton gefertigte Pavillon eröffnet werden. Kunden können dort künftig Bargeld abheben und Kontoauszüge drucken. Damit ist die Volksbank Erft wieder in Kapellen vertreten – rund 2500 Kunden der Bank dürften sich freuen, wieder eine SB-Stelle im Ort zu haben. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die „Voba“ ihre Stelle an der Schubertstraße räumen müssen, der Mietvertrag war nicht verlängert worden. Der Aufbau eines stabilen Pavillons ist die Alternative zu den klassischen „In-House“-Filialen: Wegen des Spreng-Risikos steigen immer mehr Kreditinstitute auf solche Lösungen um, auch um Bewohner nicht zu gefährden.