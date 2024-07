Bilanzsumme erneut gestiegen Volksbank Erft blickt auf ein positives Geschäftsjahr zurück

Der Jahresüberschuss betrug 3.705.654,88 Euro und lag damit in etwa auf dem Vorjahresniveau. Teile des 2023 erzielten Gewinns sollen zur Eigenkapitalstärkung genutzt werden. Ihren Mitgliedern – insgesamt sind es 25.877 – zahlt die Bank in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von sechs Prozent auf ihre Geschäftsanteile. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Versammlung einstimmig.