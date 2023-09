Brauchtum in Grevenbroich Laacher Schützen holen am Sonntag ihren Jubiläums-Festumzug nach

Wie gewohnt starten die Brauchtumsfreunde am Freitag, 15. September, in ihr Fest. Da im vergangenen Jahr kein neuer Kronprinz gefunden werden konnte, wird der Verein zum Auftakt keinen Krönungsball, sondern einen Königsehrenabend feiern. Um 20 Uhr geht es im Festzelt am Weidenweg los; dort wird die Band „Voices“ für Stimmung sorgen. Die Schützen treten bereits um 19 Uhr zur Eröffnungsparade an.