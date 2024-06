Brauchtum in Grevenbroich Vogelschuss und große Jubiläums-Party in Wevelinghoven

Der Bürgerschützenverein Wevelinghoven feiert sein 100-jähriges Bestehen und steckt in den Vorbereitungen für seinen großen Jubiläumsabend. Am Freitag, 9. August, wird es im Festzelt auf dem Marktplatz vier ausgesuchte Top-Acts geben: Höhner, Rabaue, Druckluft und Torben Klein sollen für eine ausgelassene Partystimmung sorgen. Eintrittskarten zum Preis von 30 Euro sind in den Vorverkaufsstellen Lotto Burbach und Tank Schäfer erhältlich. Zusätzlich bietet der Bürgerschützenverein jetzt noch einen Online-Ticketbestellung unter www.bsv-wevelinghoven.info an.