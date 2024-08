Vogelschießen am Montag Jürgen Gingter ist neuer Kronprinz in Neuenhausen

Die Neuenhausener Sebastianer haben einen neuen Kronprinzen: Jürgen Gingter holte sich am Montagnachmittag nach einem spannenden Wettkampf mit Mitbewerber Markus Blau den Titel. Der künftige König gehört der Bruderschaft seit 1985 an und marschiert in den Reihen von „Früh übt sich“ – „dem besten Jägerzug der Welt“, wie der 59-Jährige meint.