Eiserne Hochzeit in Neukirchen : Vogelschießen war Auftakt für 65 gemeinsame Ehejahre

Eiserne Hochzeit in Neukirchen

Neukirchen Marlene und Günter Isken können auf eine lange Ehe zurückblicken. Für 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort, nun feiern sie ihre Eiserne Hochzeit. Alles begann beim Schützenfest auf der Neusserfurth.

Beim Vogelschuss auf der Neusserfurth lernten sich Marlene und Günter Isken kennen. Kurze Zeit später wurden sie ein Paar. Am Dienstag, 5. Juli, feiern die beiden Neukirchener ihre Eiserne Hochzeit und blicken auf 65 gemeinsame Jahre zurück.

Günter Isken (90) wurde in Delstern bei Hagen geboren. Mit sechs Jahren zog er mit den Eltern auf die Neusserfurth. Dort besuchte er die Volksschule, um im Anschluss eine Lehre zum Schreiner zu machen. Seine Frau Marlene (84) wurde „auf der Furth“ geboren. Nach der Volksschule arbeitete sie in der Schraubenfabrik Bauer & Schaurte, später bei International Harvester in Neuss. Mit 15 Jahren nahmen ihre Eltern sie mit zum Vogelschuss. Dort lernte sie Günter Isken kennen, der Zugkönig werden wollte.