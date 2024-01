„Merchandise“ vom Museum Villa Erckens präsentiert jetzt eigene Kollektion

Die dunkelblaue Tasche, die es schon länger im Museum der Niederrheinischen Seele gibt, wird zum Preis von drei Euro angeboten, die beiden neuen Motive zu je 5,50 Euro. Die mit Schlaufen versehene Rucksack-Tasche gibt es für acht Euro – ausschließlich in der Villa Erckens, wie Christina Faßbender sagt. Zu den Angeboten in dem markanten Gebäude im Stadtpark zählen auch andere Produkte „made in Grevenbroich“ – vom „Feldapotheker“ bis hin zu Büchern, die Schlossstadt-Themen zum Inhalt haben.