Grevenbroich: Vier weitere Smiley-Tafeln gegen Tempo-Sünder

Grevenbroich Stadt investiert rund 12.000 Euro in vier weitere Geschwindigkeits-Anzeigen.

Die neuen Tafeln zeigen – je nach gefahrener Geschwindigkeit – das Tempo und ein lächelndes oder grimmig schauendes Gesicht an. Die Anzeige erfolgt über LEDs, die mit Solarstrom betrieben werden. Zum Einsatz kommen sollen sie vorerst in Kapellen an der Talstraße, an der Rheydter Straße in Orken, in Neukirchen am Jakobusplatz und in Hülchrath an der Herzogstraße – zunächst in eine Fahrtrichtung. Nach einigen Wochen soll die Richtung dann getauscht werden.